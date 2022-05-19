Сургут, Югра, 19 мая, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Югре мост через Обь в районе Сургута перекроют в июне. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

Пресс-служба департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Действующий мост через Обь в районе Сургута

С 20 по 27 июня 2022 года на мосту через реку Обь в районе города Сургута, расположенного на автомобильной дороге Нефтеюганск — Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста.

В этой связи с 1:00 до 4:00 часов по местному времени (23:00 до 2:00 мск) будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре будет построен второй мост через Обь. Действующий мост сильно перегружен, так как является единственной транспортной артерией, соединяющей ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России.