Штутгарт, Германия, , 21:51 — REGNUM 19 мая «Штутгарт» объявил о выкупе контракта 24-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» и сборной Греции по футболу Константиноса Мавропаноса после двух лет аренды.

Эмблема ФК «Штутгарт»

Как сообщает профильный немецкий интернет-портал transfermarkt, «Штутгарт» заплатил «Арсеналу» 3,2 миллиона евро за трансфер Мавропаноса. Соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Константинос Мавропанос принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Фрайбурга», «Хоффенхайма», менхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга».