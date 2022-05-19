Рим, 19 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Премьер-министру Италии Марио Драги следует чаще приходить на заседания парламента, депутаты которого представляют народ, заявила 19 мая представитель популистского «Движения 5 звезд» Мариоллина Кастеллоне.

INSM Марио Драги

19 мая Драги выступил с отчетом перед парламентом по внешнеполитической тематике (прежде всего — по Украине). Однако, вопреки требованиям ряда партий, в том числе входящих в правящую коалицию, голосования по вопросу о согласии парламента с внешней политикой правительства не последовало.

Нынешняя «широкая» правящая коалиция была сформирована в феврале 2021 года, в нее входят популисты, леволибералы и правоконсерваторы, главой правительства является не избиравшийся в парламент экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС Марио Драги.

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ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».