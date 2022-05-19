Москва, , 21:49 — REGNUM Украинские нацисты готовят провокацию с миномётным обстрелом территории России, сообщает 19 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел готовится с применением «блуждающих миномётов» с целью спровоцировать ответный удар по жилым домам мирных жителей Украины.

«По имеющейся достоверной оперативной информации в Середина Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов». Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах», — пояснили российские военные.

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