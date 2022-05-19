Белград, 19 мая, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и это относится в том числе к ускоренной евроинтеграции Сербии и вопросу признания независимости Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 мая после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Так Вучич ответил на вопросы журналистов, будет ли для Сербии ускорение процесса евроинтеграции обусловлено необходимостью признания независимости Косово.

«Если вы хотите получить сыр бесплатно, вы его никогда не получите, так как бесплатный сыр существует только в мышеловке. Вот, научитесь кое-чему от опытного политика. Но это не новость. Существуют разные нюансы в подходе ЕС, здесь речь идет не о признании, а о подписании всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений. Это то, о чем мы знаем с самого начала европейского пути, и это не новость для нас», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что граждане Сербии должны быть честными и признать, что они уже давно желают стать частью ЕС, и что это одновременно и их просьба, и их требование по отношению к ЕС.

«Но также есть требование ЕС, оно существовало и до того, как мы получили статус кандидата — это достижение соглашения о нормализации с Приштиной. И чтобы в этой стране уже перестали валять дурака и делали вид, что ничего об этом не знают», — рассказал Вучич.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии заключить соглашение о «нормализации отношений» с Приштиной для того, чтобы и сепаратистское Косово, которое ЕС признает как самостоятельное государство, и Сербия могли в будущем вступить в это объединение. От Сербии требуется, чтобы она не препятствовала вступлению Косово в международные организации, в том числе в ООН.