Донецк, 19 мая 2022, 21:41 — REGNUM В плен 19 мая сдались 20 военных 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
«20 военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Азовсталь» в городе Мариуполе (ДНР) покинула очередная партия украинских боевиков: они сдались в плен.
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