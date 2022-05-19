Рим, 19 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Из-за энергетического и сырьевого кризиса восстановительный рост ВВП Италии в 2022 году замедлится до 2,5%, в 2023 году он составит 1,75%, с таким прогнозом выступили 19 мая эксперты МВФ.

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В то же время в Италии сохранится нынешний высокий уровень инфляции, по итогам года она составит 5,5%, полагают аналитики.

В среднесрочной перспективе экономика Италии будет расти примерно на 1% в год, считают в МВФ.