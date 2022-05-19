Рим, 19 мая, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Правительство Италии выступает за диалог с Москвой по украинскому вопросу, заявил 19 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

В то же время Рим намерен продолжать помогать Киеву, в том числе продолжать поставлять оружие, добавил премьер.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.