Тюмень, , 21:34 — REGNUM Утверждена дата проведения Промышленно-энергетического форума TNF 2022 году. Он состоится в Тюмени 20–22 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Юрий Борисов Goverment.ru

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум, который проводится 12 лет, в 2022 году обрёл федеральный статус. Его оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На первом заседании оргкомитета, которое намечено на 6 июня, планируется утвердить главную тему нынешнего форума, который сейчас будет называться промышленно-энергетическим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также «Роскосмоса», концерна «Алмаз-Антей», «Росгеологии», компаний «РусВэллГруп» и «Атомное и энергетическое машиностроение».

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