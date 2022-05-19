19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили обнаружение предметов сатанинского и языческого культов на территории базы неонацистов в Мариуполе.

Светлана Рыбина, , 22:25 — REGNUM Обнаруженные предметы сатанинского и языческого культов на капище, расположенном на территории базы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, стали поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дурдом на свободном выгуле! Что говорить, если советник Зеленского поехавший на всю голову пропагандист Арестович призывал ведьм на Украине объединиться для перемоги над Россией. Дебилизм!» — считает Алексей Ч.

Алексей Арестович President.gov.ua

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские неонацистские боевики не имеют ничего общего с классической христианской верой. Наоборот, они то и дело оказываются замечены в поклонении разным обличиям зла.

«Может, и не сатанисты, но точно неоязычники. В любом случае там папой Римским и не пахнет. То-то он им не помог «эвакуироваться», — подметила Любовь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в современном мире в диковинку увидеть языческое капище на территории воинской части одной из крупнейших европейских стран.

«На дворе между тем XXI век! И как это суровое мракобесие проникло-то в умы современных граждан Украины?» — удивляется Виктория Е.

Часть людей напомнила о том, что в глубине любой фашистской идеологии заложена самая чёрная эзотерика.

«Тут же вспоминает «Аненербе» и все эти заигрывания с эзотерикой. Неудивительно, что по итогу всё это вылилось в большую войну. Служители сатаны хотят устроить реванш во славу своего тёмного владыки», — указывает Стас З.

«Эти идиоты слизали всё подчистую у немецких нацистов: атрибутику, лозунги, внешний вид, но на кой-то чёрт приплели сюда ещё и славянский пантеон. Совсем с дуба рухнули? Уж кому-кому, но точно не вам славить Перуна, вы — не пойми кто, без истории и без корней», — обращается к бандеровцам Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что после крушения Советского Союза Украина стала пристанищем огромного числа мошенников, наживавшихся на доверчивых гражданах, которые верят в потустороннюю сущность нашего бытия.

«Украина — в целом уже сатанинская страна. Сколько культов мракобесных, сколько на украинской земле, наверное, нигде нет. Может быть, только в Америке, но там и население в разы больше», — подметила Мила К.

Нашлись и те, кто отмечают, что как бы то ни было, Вооружённые силы России нанесли мощнейший материальный, а также моральный удары по самым отмороженным неонацистам киевского режима.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это что же получается? Значит, российские военные по силе соизмеримы с воинами тьмы, раз даже сатанинские обереги и обереги языческих богов нацикам не помогли?» — пишет Нормунд Д.

«Россия борется со злом. Не с каким-то там абстрактным, а с вполне себе конкретным. И неважно, называют себя воины тьмы бандеровцами, нацистами, сатанистами. Главное это то, что они стремятся погубить человечество, вогнав его в Средневековье, а то и ещё глубже, чтобы навсегда закрепить превосходство одних над другими. Они хотят доказать, что человечество не равно, а Россия выступает с христианской позиции, согласно которой все люди — братья», — указывает Роман С.

Напомним, 19 мая агентство РИА Новости опубликовало в своём Telegram-канале видеоматериалы, свидетельствующие о наличии предметов сатанинского и языческого культов на капище, расположенном на территории базы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе.