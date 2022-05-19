Рим, 19 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. За последнюю неделю число выявленных в Италии новых случаев коронавируса снизилось на 14,8%, сообщили 19 мая в экспертном институте Gimbe.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

Неделей ранее также сообщалось о замедлении распространения эпидемии — новых случаев было выявлено на 27,5% меньше.

От коронавируса в Италии привиты чуть менее 50 миллионов человек (около 82% населения), общее число выявленных случаев за все время эпидемии — 17,2 миллиона.