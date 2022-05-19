Ливерпуль, Великобритания, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 19 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Шеймус Коулман, Виталий Миколенко, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Андре Гомеш, Энтони Гордон, Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Кристал Пэлас»: Джек Батленд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Эберечи Эзе, Уилл Хьюз, Джефри Шлупп, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Жан-Филипп Матета.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.