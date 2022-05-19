Вашингтон, 19 мая 2022, 21:29 — REGNUM Новый набор военной помощи Украине включает в себя поставку артиллерийских орудий, радаров и иной техники, заявил 19 мая президент США Джо Байден.
По его словам, Украина эффективно использует американскую технику в ходе боевых действий.
«Сегодня я объявляю об очередном пакете военной помощи, который даст Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую украинцами на полях сражений», — заявил президент США.
Напомним, ранее сенат США одобрил выделение на помощь Украине около $40 млрд из госбюджета страны.
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