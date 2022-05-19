Приштина, Сербия, 19 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Депутаты парламента сепаратистского Косово на заседании 19 мая приняли проект о военной полиции «Сил безопасности Косово».

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«Закон распространяется на военный персонал, гражданский персонал «Сил безопасности Косово» и Минобороны, граждан или иностранцев, которые совершают действия, нарушающие работу «Сил безопасности Косово», — процитировал проект закона портал Kossev.

В документе также отмечается, что «полиция уполномочена использовать огнестрельное оружие и оборудование, которым располагает, в соответствии с принципами пропорциональности и необходимости». Также полиция имеет право ограничивать передвижение, останавливать, задерживать и арестовывать лиц, находящихся на территории Косово, отмечается в проекте закона.

Напомним, что в декабре 2018 года парламент сепаратистского Косово принял закон, который урегулирует десятилетнюю трансформацию «Сил безопасности Косово» в полноценную армию несмотря на то, что это противоречит резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.