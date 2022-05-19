Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Запрос на одобрение американским Конгрессом вступления Швеции и Финляндии в НАТО направил президент США Джо Байден 19 мая.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президент направил «отчёт о приёме Финляндской Республики в НАТО», то же самое — и со Швецией.

Напомним, Швеция и Финляндия в середине мая объявили, что решили вступить в НАТО. Соответствующие заявки уже поданы руководству альянса.

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