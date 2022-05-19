Грозный, , 21:17 — REGNUM В Чечне обвиняют в истязании несовершеннолетних местную жительницу. Установлено, что в течение нескольких лет она систематически избивала двоих детей, которые приходились ей падчерицами. В отношении жестокой мачехи возбуждено уголовное дело, сообщили 19 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок ИА REGNUM

Как установлено при его расследовании, 30-летняя жительница города Грозного, в период с 2018 года по сентябрь 2021 года систематически наносила побои, «причиняя физические и психические страдания двум малолетним девочкам девяти и десяти лет, которые были дочерьми ее супруга от первого брака». Дети проживали в семье с 2017 года, при этом новой матери это, по- видимому, не нравилось.

«Обвиняемая из личных неприязненных отношений к матери девочек систематически истязала сестер за малейшую провинность, по надуманным предлогам нанося удары детям руками и иными предметами по голове и телу. Дети были запуганы мачехой и боялись пожаловаться своей матери или другим взрослым на действия обвиняемой», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

За годы истязаний малолетние получили «посттравматическое стрессовое расстройство, повлекшее вред здоровью средней тяжести». В настоящее время мачеху ждет суд.