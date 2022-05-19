Вашингтон, 19 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет, заявил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

С таким заявлением глава Госдепа США выступил на заседании Совбеза ООН.

«Если Россия прекратит воевать, на следующий день война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украины больше не будет», — сказал Блинкен.

В чём состоит принципиальная ценность её существования, госсекретарь США не пояснил.

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию с целью денацификации Украины.