Челябинск, 19 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Челябинскую область к концу 2022 года приобретут 200 единиц общественного транспорта. Об этом заявил глава управления транспорта регионального миндортранса Николай Гаряев.

Little fish262 Троллейбус

Как пишет Накануне. Ru, 25 из них будут троллейбусы. А ещё 80 — трамваи.

С 2019 года всего на обновление общественного транспорта потратили 5,5 млрд рублей. На эти деньги закупили 282 новых автобуса и шесть троллейбусов, а также обновили 98 трамвайных вагонов.