Нижний Новгород, , 21:10 — REGNUM Трасса М-7 признана самой опасной дорогой в Нижегородской области — в 2021 году на ней произошло самое большое количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции.

Работы на трассе М-7 после зимы Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

По официальным данным, на этой дороге за минувший год случилось 227 автомобильных аварий и погибли 52 человека.

На втором месте по количеству ДТП оказалась трасса Нижний Новгород — Киров, на которой в прошлом году зафиксированы 97 аварий и гибель 17 человек.

А замыкает тройку лидеров антирейтинга дорога Нижний Новгород — Касимов. Там произошло 97 дорожно-транспортных происшествий и погибли 14 человек.

В ведомстве отмечают, что чаще всего ДТП в Нижегородской области происходят из-за превышения скорости или её несоответствия дорожной обстановке, а также опасные манёвры — такие как нарушение правил обгона.