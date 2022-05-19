Монреаль, Канада, , 21:09 — REGNUM Несколько случаев заражения оспой обезьян выявлено в городе Монреале (Канада), передаёт 19 мая CTV.

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По словам руководителя местного минздрава Милен Друэн, вирус может быть подтверждён у 17 человек: они обратились к врачу с симптомами оспы обезьян.

Все эти люди, у которых взяли пробы на анализ — мужчины. По словам Друэн, нет угрозы массового заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи оспы обезьян были выявлены в начале мая в Британии. Затем заражение было зафиксировано в Испании и в Италии.

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