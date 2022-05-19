Вашингтон, 19 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова стороны договорились сохранять открытыми линии связи между собой, сообщает 19 мая пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Ранее о телефонных переговорах военачальников сообщало Минобороны РФ. Было отмечено, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Телефонный разговор состоялся впервые с начала российской спецоперации по денацификации Украины.

«Военачальники обсудили несколько представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности и согласились сохранять открытыми линии коммуникации», — указано в пресс-релизе Пентагона.

Подробности разговора не указываются.