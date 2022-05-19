Грозный, 19 мая 2022, 20:57 — REGNUM В Чечне школы не будут собирать денежные средства на выпускные вечера. Если родителя хотят сделать праздник для детей в особо торжественных условиях, то решать этот вопрос должен родительский комитет, а не администрация школ, сообщил министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дадаев.
При этом Дадаев напомнил, что поборы в школах в Чечне запрещены по поручению главы региона Рамзана Кадырова.
Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года в 2021 году глава Чечни Рамзан Кадыров поручил искоренить практику сбора денежных средств на нужды школ и различные мероприятия.
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