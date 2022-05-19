Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. У барбадосской певицы Рианны (Робин Рианна Фенти) и американского рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые родился ребёнок. Об этом сообщил портал Page Six 19 мая.

Кадр из репортажа Entertainment Tonight Рианна и A$AP Rocky

Как сообщает источник, первенцем пары стал мальчик. Сам ребёнок появился на свет 13 мая 2022 года в Лос-Анджелесе США), однако известно об этом стало лишь сегодня.

Напомним, что о романе Рианны и A$AP Rocky стали говорить в начале 2021 года. В конце января 2022 года появилась информация о беременности певицы.