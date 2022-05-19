Тюмень, 19 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Тюменской области летом 2022 года будет работать 651 детский летний лагерь. Об этом сообщила президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

MSchottlander1 В летнем лагере

А именно, 19 загородных оздоровительных лагерей, девять палаточных, а также многочисленные лагеря дневного пребывания при учреждениях образования, культуры и соцзащиты.

Готовность каждого лагеря проверят сотрудники прокуратуры, МЧС РФ и Росгвардии. Территории всех лагерей уже обработаны от клещей, уверяет Шилова.

Путёвки в загородные тюменские лагеря можно приобрести по программе детского кэшбэка с использованием карты «Мир». По данной программе планируется реализовать более 9000 путевок, около 7000 из них уже проданы.

По словам Ларисы Шиловой, увеличено количество льготных путёвок для детей-сирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Льготные путевки смогут получить дети медиков, работающих в «красных зонах», ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, а также дети, эвакуированные из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В программах детского летнего отдыха особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и развитию детского самоуправления.

«В программах детского летнего отдыха особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и развитию детского самоуправления», — акцентировала президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, четверо из десяти родителей в России (41%) признались, что их дети-школьники проведут все все летние каникулы дома и никуда не поедут.