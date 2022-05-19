Нижний Новгород, 19 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Для каждой из школ Нижегородской области приобретут комплекты, состоящие из большого флага России на бетонном основании, десяти настольных российских флагов и двух государственных гербов. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по социальным вопросам Нижегородского законодательного собрания, передаёт «Нижний сейчас».

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Такие же наборы государственной символики закупят для нижегородских средних специальных учебных заведений — училищ, технических лицеев, техникумов и колледжей.

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По словам замминистра образования региона Марины Зобковой, на эти цели планируют потратить 79 млн рублей.

Она отметила, что большую часть этих денег, а именно — около 76 млн рублей, выделят из федерального бюджета, но остальные 3 млн рублей нужно будет изыскать в региональной казне.

Высокопоставленная чиновница также сообщила, что цена одного комплекта госсимволики сейчас составляет около 90 тысяч рублей. Всего же потребуется 875 таких наборов.

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