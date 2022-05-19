Нальчик, 19 мая, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будет построен микрорайон в городе Нальчик стоимостью около 40 млрд рублей. Общий объем введенного в нем жилья составит около 1 млн квадратных метров, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе доклада в парламенте республики 18 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома

«На днях представим проект микрорайона «Восточный», где планируется порядка 1 млн кв. метров жилья. Объем инвестиций в экономику составит, по предварительным подсчетам, порядка 40 млрд рублей», — цитирует Кокова ТАСС.

По словам главы республики, вопросы создания инфраструктуры нового микрорайона уже решены на федеральном уровне. С помощью программы «Стимул» будут проведены все коммуникации, а также построена школа.