19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили предложение о продлении отпуска тем, кто выбрал отдых на территории России.

Тимур Кондратьев, , 21:33 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») о том, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых на территории Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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Бийсултан Хамзаев Государственная дума

«Нормально! А если я выбираю отдых с элементами труда — на даче, могу ли я тогда рассчитывать на ещё большее увеличение отпуска?» — интересуется Евгений С.

Некоторые комментаторы отмечают, что эта идея может стать полезной для развития российского туризма.

«Инициатива интересная. Надо бы её применить и посмотреть, как пойдёт. Туризм в России надо развивать, сам собой он не сложится», — написал Евгений С.

Часть людей считает необходимым предоставлять гражданам больше возможности для отдыха, это позволит российскому бизнесу насытиться за счёт большего числа клиентов со свободным временем.

«Я за, отличная идея. А вообще, лучше бы ввели 4-дневную рабочую неделю, хотя бы летом. Было бы шикарно», — поделился своим мнением Володя П.

Но ряд пользователей не поняли, как в таком случае будут чувствовать себя те граждане, которые вовсе не смогли позволить себе отпуск.

«А кто будет оплачивать эту неделю? А те, кто не поедут отдыхать по путёвке, останутся дома, тем, получается, не добавят неделю? Будут работать, пока другие пузо греют? Странная какая-то справедливость», — пишет Виктор И.

«Отпускные выплаты лучше пусть сделают нормального размера. Потому что в России отдых дороже обходится, чем в Турции. Многие просто дома на диване свои дополнительные дни проведут», — предполагает Мия Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что в сложившихся экономических условиях нашему народу будет непросто позволить себе устроить затяжной отпуск.

«Дополнительные отпускные дни — это, конечно, замечательно. Но на какие шиши отдыхать? Зарплату нужно увеличить! Отдых на Родине неподъёмно дорог!» — считает Наталия Н.

«Болтать — не мешки ворочать. Сначала надо считать научиться. Ну хотя бы калькулятором пользоваться. И определиться, за чей счет банкет. Кто заплатит за дополнительный отпуск? Весь народ. Не популистское ли это предложение?» — задаётся вопросом Надежда К.

«Какой на фиг отпуск? На какие деньги? Если только чиновники его себе могут позволить, тогда они только для себя любимых стараются, то да. Ещё и за счёт государства, то есть наши деньги, которых и так не хватает», — подметила Неля М.

Пора в отпуск, собираем чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что следует сначала создать благоприятные экономические условия и уже затем мотивировать российских граждан тратить их деньги.

«Предложения вообще странные. Займитесь лучше экономикой, импортозамещением, увеличением зарплат, социальными вопросами. Если в стране будет благоприятная обстановка, то никакие дополнительные отпуска не понадобятся. Каждый сам решит, сколько ему следует отдыхать», — указывает Александр С.

Напомним, 19 мая депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых на территории Российской Федерации.