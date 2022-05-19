Москва, 19 мая, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Известный певец Николай Басков будет назначен лидером Российской музыкальной ассоциации. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец» 19 мая.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

Известно, что представители российской эстрады решили создать объединение, которое будет заниматься поддержкой молодых артистов в период «отмены» русской культуры. Помимо Баскова, в музыкальную ассоциацию войдут Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Ранее в западных странах активно началась «отмена» русской культуры. Причиной подобного явления стало проведение Россией спецоперации на Украине.