Санкт-Петербург, , 20:40 — REGNUM В Василеостровском районе Петербурга на набережной реки Смоленки горит одноэтажное складское здание, огонь охватил 200 кв. метров, сообщили вечером 19 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар Dave Hogg

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:54 мск. В одноэтажном здании склада на набережной реки Смоленки, д. 19-21, горит кровля на площади 200 кв. метров.

«В 20:10 пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.