Манчестер, Великобритания, , 20:35 — REGNUM Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получит на летние трансферы более 140 миллионов евро. Об этом 19 мая сообщило издание De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» заинтересованы в подписании защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса, центрального полузащитника «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга и нападающего сборной Бразилии Антони.

После 37-ми сыгранных туров «Манчестер Юнайтед», одержав шестнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 58 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.