Грозный, , 20:34 — REGNUM В Чечне задержана жительница города Грозного, которая пыталась переправить в исправительную колонию №2 в поселке Чернокозово 26 телефонов. В отношении задержанной составили протокол, сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по ЧР. Нарушительницу задержали при попытке закладки черного свертка, замотанного липкой лентой. Внутри него находились средства мобильной связи.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«В отношении задержанной был осуществлен личный осмотр, в ходе чего у нее было обнаружено три блока из-под сигарет «Black», обернутых липкой лентой «скотч», внутри которых после вскрытия были обнаружены 26 телефонов вместе с зарядными устройствами без сим-карт», — цитирует ИА «Чечня Сегодня» представителя УФСИН.

Ранее в УФСИН сообщили о задержании местного жителя, который пытался переправить в исправительную колонию п. Чернокозово четыре свертка, обмотанные прозрачным скотчем, в которых обнаружены и изъяты десять мобильных телефонов, зарядные устройства и сим-карты, а также пять пар наушников.