Турин, Италия, 19 мая 2022, 20:32 — REGNUM 28-летний итальянский фланговый нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет клуб после завершения сезона. Об этом 19 мая сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Логотип Ювентуса
Логотип Ювентуса

По информации источника, «Ювентус» объявит о разрыве соглашения с нападающим в ближайшие дни.

В текущем сезоне Федерико Бернардески принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Фиорентины» и тремя результативными передачами.

Бернардески выступает за «Ювентус» с 24 июля 2017 года после перехода из «Фиорентины» из Флоренции за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.