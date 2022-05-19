Турин, Италия, , 20:32 — REGNUM 28-летний итальянский фланговый нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет клуб после завершения сезона. Об этом 19 мая сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «Ювентус» объявит о разрыве соглашения с нападающим в ближайшие дни.

В текущем сезоне Федерико Бернардески принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Фиорентины» и тремя результативными передачами.

Бернардески выступает за «Ювентус» с 24 июля 2017 года после перехода из «Фиорентины» из Флоренции за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.