Бухарест, , 20:32 — REGNUM Более четырех тысяч квадратных метров зеленых насаждений пострадали в результате сильного пожара, вспыхнувшего 19 мая в крупном природном парке Вэкэрэшть на окраине столицы Румынии. Об этом 19 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Степной пожар saint-petersburg.ru

По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенного окурка. Пламя быстро распространилось на молодые деревья и подобралось к пешеходной зоне. На ликвидацию пожара были направлены несколько расчетов огнеборцев, которым удалось локализовать и погасить огонь.

Жертв нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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