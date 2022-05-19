Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Большинство членов Сената США одобрили законопроект о выделении почти $40 млрд на военные нужды Украины, сообщает 19 мая Reuters.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

В ходе голосования законопроект поддержали 79 сенаторов против 11. Теперь документ будет направлен в Белый дом для подписания президентом Джо Байденом.

На сегодняшний день это крупнейшая сумма из когда-либо выделенных Соединёнными Штатами для финансирования киевского режима.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в одиночку заблокировал на неделю данный законопроект. По его мнению, США не могут позволить себе «быть мировым жандармом себе в ущерб», и Конгресс должен предварительно изучить и дать взвешенную оценку запланированным расходам.

Республиканец также предложил рассмотреть поправку о надзоре за тем, как именно будет расходоваться крупнейший пакет иностранной помощи за последние два десятилетия, однако сенатор-демократ Чак Шумер заблокировал это предложение.

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