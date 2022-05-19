Лондон, , 20:29 — REGNUM Компания Warner Bros. намерена восстановить отношения с британской писательницей Джоан Роулинг. Об этом сообщает портал KinoNews 19 мая.

Джоан Роулинг (сс) Daniel Ogren

Предполагается, что в рамках сотрудничества компания собирается создать новые проекты, связанные с «‎Гарри Поттером»‎, автором которого является Роулинг. К слову, подобное решение может быть также связано с недавним провалом ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», вследствие чего руководители Warner Bros. решили пересмотреть творческие планы.

Напомним, что Warner Bros. приостановила сотрудничество с Джоан Роулинг после того, как писательницу обвинили в трансфобии и расизме. Поводом для скандала стали публикации писательницы в Twitter, в которых она высмеяла транссексуалов, трансгендеров и людей с небинарным гендером.

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