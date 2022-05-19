Нижний Новгород, 19 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное против бывшего ведущего бухгалтера и начальника отдела по расчету зарплаты АО «Теплоэнерго». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

50.мвд.рф Мошенничество

Гособвинение доказало, что в период с сентября 2017 года по июль 2020 года они подделывали ведомости и реестры на перечисление зарплат, завышая себе суммы выплат.

В результате мошеннических действий им удалось незаконно присвоить более 9 млн рублей, принадлежавших ресурсоснабжающему предприятию.

В итоге Нижегородский районный суд признал их виновными в совершении этого преступления и приговорил к лишению свободы на срок от года и шести месяцев до двух лет и шести месяцев.