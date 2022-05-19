Барселона, Испания, 19 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В подписании 28-летнего флангового нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая заинтересованы три клуба, выступающих в Английской Премьер-лиге 2021/22.

«Барселона»

Как сообщает испанское издание Sport.es, в подписании Депая заинтересованы лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Мемфис Депай принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента.