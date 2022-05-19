Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В общей сложности 1800 украинских боевиков вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, написал 18 мая командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в телеграм-канале.

Украинские боевики

Александр Ходаковский «В общей сложности, с учётом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает».

Напомним, продолжается массовая сдача в плен тех, кто прятался на «Азовстали». Накануне, 18 мая, Ходаковский отметил, что боевиков оказалось там очень много.