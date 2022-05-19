Минск, , 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочего визита в Минск подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко именной свитер хоккейного клуба «Торпедо». Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Глеб Никитин Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что персональное трикотажное изделие выполнено в стилистике проекта «Начало нового единства».

Никитин акцентировал внимание на том, что в 2021 году Нижегородская область стала первым регионом России, в котором объединили три городских спортивных клуба из разных видов спорта в рамках проекта «Начало нового единства».

«Ключевой смысл — побеждать можно только вместе!», — подчеркнул глава Нижегородской области.