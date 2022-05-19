Ставропольский край, 19 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Ставрополье выбрано пилотным регионом для реализации инициативы правительства России по социально-экономическому развитию до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Это будет первый в России экопромышленный парк. Возводить его будут в Невинномысске, сообщил 19 мая губернатор края Владимир Владимиров. Этот вопрос он обсудил 19 мая с прибывшей в регион с рабочей поездкой вице-премьером Викторией Абрамченко.

Завод по переработке мусора

«Ставрополье готовится стать пилотной площадкой реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Сегодня в нашем крае с рабочей поездкой вице-премьер Правительства России Виктория Валериевна Абрамченко. Мы обсудили концепцию создания первого в России экопромышленного парка, его формирование предполагается в индустриальной зоне Невинномысска», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Владимирова, суть проекта состоит в полной переработке твердых коммунальных отходов. В экопромышленном парке в Невинномысске будут размещены производства «по переработке стекла, пластика, ПЭТ-тары, производства технического грунта и другой продукции».

Как уточнил глава Ставрополья, экопромышленный парк станет сырьевой базой для предприятий, готовых работать в сфере утилизации отходов. Для этого им будут созданы все условия для работы.