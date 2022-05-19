США ввели санкции против ливанского бизнесмена за поддержку «Хезболлы»
Вашингтон, 19 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело новые санкции против ливанского бизнесмена Ахмада Джалала Реда Абдаллы, сообщает 19 мая Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
Под санкции также попали пять помощников бизнесмена и восемь принадлежащих ему компаний в Ливане и Ираке, говорится в заявлении управления по контролю за иностранными активами минфина США.
Попавший под американские санкции предприниматель является официальным представителем партии «Хезболла» и активным членом ее глобальной финансовой сети, сообщает казначейство США.
Отмечается, что бизнесмен поддерживал «Хезболлу» на протяжении десятилетий, помогая партии осуществлять коммерческую деятельность в различных странах.