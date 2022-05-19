Бишкек, 19 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Национальном академическом театре оперы и балета в столице Киргизии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня создания Всесоюзной пионерской организации, передаёт госагентство «Кабар».

Детская пионерская организация. СССР

Также участники торжеств отметили 85-летие Национального центра детей и юношества «Сейтек», ставшего после развала Советского Союза преемником Фрунзенского дворца пионеров и школьников.

На празднике выступили представители патриотических организаций Санкт-Петербурга, которые рассказали о том, что в России начали возрождать пионерское движение.

По словам директора центра Сабийры Челпаковой, на праздник пригласили ветеранов пионерии — тех, кто носил красный галстук и давал торжественное обещание свято любить свою родину и защищать ее.

В свою очередь начальник управления школьного и внешкольного образования Министерства образования Самара Умуралиева отметила, что в настоящее время стоит задача возродить пионерское движение, чтобы воспитывать в молодёжи дух позитивного патриотизма.

«Необходимо разработать проект о нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения», — цитирует «24. kg» представителя образовательного ведомства Киргизии.