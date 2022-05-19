Гродно, Белоруссия, 19 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Гродно 18 мая начался суд по уголовному делу группы Николая Автуховича, которого обвиняют в государственной измене, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчаткой, в покушении на захват власти антиконституционным путем, в организации преступной группы, в разжигании вражды или розни по расовому, национальному, религиозному признаку. Всего Автуховичу инкриминировано 12 уголовных статей, шесть из которых — особо тяжкие. Один из составов предусматривает высшую меру наказания. Об этом сообщает издание «Советская Белоруссия».

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Журналистка «Советской Белоруссии» Людмила Гладкая в своём телеграм-канале опубликовала подробности этого уголовного дела. Согласно версии стороны обвинения, «группировка Автуховича по указанию украинских спецслужб готовились захватить российских военнослужащих на территории Белоруссии. Для пыток, передачи полученных у них сведений».

«Обвиняемые по нелегальному коридору ездили на Украину. Там спецслужбы «назначили» Автуховича главарем их ячейки на территории Белоруссии. Все это создавалось именно для терактов, захвата государственной власти неконституционным путем. Не исключалось физическое устранение главы государства», — цитирует Гладкая зачитываемое в суде обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, группа дважды судимого Автуховича осенью 2020 года уничтожила легковые автомобили, принадлежащие сотрудникам белорусской милиции. Объекты для совершения преступлений Автухович находил с помощью оппозиционного телеграм-канала, где публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур.