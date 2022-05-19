Мюнхен, Германия, 19 мая, 2022, 20:16 — ИА Регнум. 36-летний голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер не смешит продлевать контракт с мюнхенской «Баварии». Об этом 19 мая сообщило издание Kicker,

Steindy Мануэль Нойер

По информации источника, у Нойера сложилась та же ситуация, что и у центрфорварда Роберт Левандовского.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 1 июля 2011 года после перехода из «Шальке-04» из Гельзенкирхена за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Мануэль Нойер принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых пропустил 24 мяча. Десять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.