Манчестер, Великобритания, , 20:15 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, два футболиста могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в грядущее летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» планирует продать защитником Аарона Ван-Биссаку и Эрика Байи, трансферная стоимость которых, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 и 8 миллионов евро соответственно.

Аарон Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2019 года после перехода из «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро. Текущее соглашение английского защитника с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2024 года.