Москва, , 19:54 — REGNUM В четверг, 19 мая, активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели серию акций, в ходе которых почтили память героев-пионеров, погибших и совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом. В регионах страны молодогвардейцы возложили цветы к памятникам пионерам-героям, а также провели встречи с молодежью и студентами, на которых рассказали о подвигах пионеров. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«Сегодня мы почтили память героев-пионеров, погибших и совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом. Считаем, что настоящими героями-пионерами являются также дети Донбасса. Кроме того, по всей стране есть дети, которые совершают подвиги, спасают жизни людей. Ежегодно «Молодая Гвардия Единой России» награждает их медалью «Юный герой». Например, Женя Табаков из Подмосковья, который погиб в 7 лет, спасая сестру. Все они достойны звания героев-пионеров», — рассказал Антон Демидов.

Он также отметил, что акции прошли в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Республике Крым.

«В Санкт-Петербурге наши активисты возложили цветы к памятнику пионерам-героям в Таврическом саду, в Ростове-на-Дону — к стеле пионеров-героев, а в Симферополе — на Аллее пионеров-героев», — добавил Антон Демидов.

Напомним, 19 мая исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина — масштабного движения школьников СССР, которое сплачивало и воспитывало детей в духе патриотизма и гражданственности. Пионерская организация просуществовала почти 70 лет — вплоть до 1991 года. За это время в ее рядах побывали более 210 миллионов советских школьников.

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