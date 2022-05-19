Москва, 19 мая 2022, 19:54 — REGNUM В четверг, 19 мая, активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели серию акций, в ходе которых почтили память героев-пионеров, погибших и совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом. В регионах страны молодогвардейцы возложили цветы к памятникам пионерам-героям, а также провели встречи с молодежью и студентами, на которых рассказали о подвигах пионеров. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Он также отметил, что акции прошли в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Республике Крым.
Напомним, 19 мая исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина — масштабного движения школьников СССР, которое сплачивало и воспитывало детей в духе патриотизма и гражданственности. Пионерская организация просуществовала почти 70 лет — вплоть до 1991 года. За это время в ее рядах побывали более 210 миллионов советских школьников.
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