19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова генсека ООН о том, что без России и украинского зерна миру не удастся преодолеть продовольственный кризис.

Артур Савин, , 20:27 — REGNUM Заявление Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреша о том, что необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений, потому что без России и Белоруссии миру не удастся решить продовольственный кризис, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Антониу Гутерриш Securityconference.org

«Не-не-не, оставьте нам ваши санкции и идите с миром! Нас и здесь неплохо кормят, а вы, пожалуйста, продолжайте блюсти свою принципиальность», — обращается Мария Ш.

Многие пользователи отметили циничный подход со стороны главы ООН, который не препятствует введению незаконных санкций против России, а затем призывает нашу страну поспособствовать грабежу зерновых запасов Украины, потому что в ином случае миру грозит голод.

«Дайте Европе удобрений в обмен на вывоз пшеницы с Украины» — это что вообще такое? Запад пытается рыбку съесть и косточкой не подавиться? Или нет, он, скорее, хочет и овец съесть, и волками заесть. Просто потерявший все берега бандит», — указывает Roma S.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора бы западному миру понести заслуженное наказание.

«Ни российских удобрений, ни зерна от украинского народа в Европу не должно поставляться. Кончилось то время, когда европейцы жили на халяву», — пишет Николай З.

«А с какой радости мы должны помогать тем, кто говорит, что с нами воюет? «Пропустите украинское зерно на Запад, а мы, так уж и быть, разрешим вам продавать нам удобрения» — так, что ли, у вас логика работает? Бред какой-то. Хотите, чтобы мы помогли миру, — снимайте все санкции!» — требует Антон Л.

Часть людей полагает, что пора бы уже и честь знать — следует перестать потакать интересам Запада, который никак не считается с нашим государством.

«А это уже их проблемы. Мы-то тут при чём? Пусть санкции снимают, украденное возвращают и публично целуют темнейшему ноги. А мы подумаем. Может быть», — написал Артём Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия может провести выгодный обмен с европейскими аборигенами, обменяв своё зерно на драгоценные бусы.

«Пусть сначала наши золотовалютные резервы отдадут, которые украсть собрались, а потом просят у нас удобрения», — указывает Валентина В.

«Шантаж! Зерно не при каких обстоятельствах не отдавать! А удобрения они и так купят, с руками оторвут, причём за любые деньги. Жрать-то всем хочется», — подметила Жанна Г.

Нашлись и те, кто призвали вообще ничего не делать и спокойно наблюдать за тем, как рушится западный сытый и комфортный мир, коим радовали себя потерявшие нюх геополитические бандиты.

«Россия только выиграет от тех проблем, с которыми столкнулись страны Запада. Это очевидно, особенно учитывая тысячи тонн украденной с Украины пшеницы, которую западники пытаются каким-либо способом к себе переправить», — отметил Иван И.

Пшеница (урожай) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Если кому и помогать следует, то только бедным странам, где реальный голод может начаться. А жирные европейцы и американцы не сильно пострадают. Подумаешь, уровень жизни немножко упадет и вместо кафе и ресторанов они начнут питаться дома. Ничего с ними не случится», — уверена Анна К.

Напомним, 18 мая генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям», организованной США, о том, что необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. Глава организации подчеркнул, что без России и Белоруссии миру не удастся решить продовольственный кризис.