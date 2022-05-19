Бонн, Германия, 19 мая, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Большая семерка (G7) обязалась выделить $18,4 млрд в виде трансфертов и кредитов, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины, сообщает 19 мая Reuters.

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Деньги должны «помочь Украине преодолеть финансовые проблемы и продолжить предоставление основных услуг украинскому народу», говорится коммюнике, с которым ознакомилось агентство.

Напомним, что встреча министров финансов Большой семерки проходит 19–20 мая в Германии.