Бишкек, 19 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Автобусы и троллейбусы в столице Киргизии продолжают переводить на электронное билетирование. Затем на безналичные расчеты за проезд должны будут перейти и маршрутки. Об этом стало известно в ходе совещания в департаменте транспорта мэрии Бишкека.

Vmenkov Бишкек

Также на заседании обсудили санитарное состояние транспорта, эстетический вид водителей общественного транспорта и культуру обслуживания, дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, троллейбусов и маршруток.

Руководителям муниципальных и частных транспортных компаний поручили рассказать бригадирам о необходимости повышения культуры обслуживания пассажиров, соблюдения правил дорожного движения и санитарных норм.