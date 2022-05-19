Москва, 19 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. 25-летний арендованный из французского «Лилля» атакующий полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи пропустит матч последнего 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Ростов» из-за проблем со спиной.

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«Да, действительно Языджи пропустит последний матч из-за проблем со спиной. Но мы сейчас находимся в России и пока не собираемся улетать. Как только закончится сезон, Языджи, как и все иностранные игроки, улетит домой в отпуск», — цитирует агента Языджи Чебеджи издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три — с пенальти. Также полузащитник получил две желтые карточки.